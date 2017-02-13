Россиянам перекроют доступ к азартным играм онлайн

Российские власти начинают борьбу с онлайн-казино и лотереями, проводимыми не по российскому законодательству. Банкам и платежным агентам под угрозой наказания запретят переводить деньги граждан в адрес иностранных компаний и людей, замеченных в организации азартных игр вопреки российскому закону.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект Минфина еще в прошлый понедельник, хотя правительство об этом не объявляло. Обсуждение законопроекта на заседании правительства ожидается 16 февраля. В справке к законопроекту говорится о том, что он получил отрицательный отзыв от ЦБ и отрицательную оценку от Минэкономразвития.

Предполагается, что в специальные черные списки будут включены российские и зарубежные компании, а также индивидуальные предприниматели и физлица, в том числе иностранцы, которым россияне переводили, переводят или могут переводить деньги для участия в азартных играх. Вести эти списки будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Они будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов, которые в свою очередь должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков.

При этом перевести деньги компаниям и лицам из черного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков. Согласно законопроекту, каждый оператор платежной системы (Visa, MasterCard, Western Union и т.д.) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры. Запрет на переводы не затронет лицензированных российских букмекеров, которым разрешено принимать ставки на спорт в интернете, а также компании, участвующие в организации государственных или международных лотерей. finanz.ru