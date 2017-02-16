В России в разы вырастут компенсации авиапассажирам

В России в разы увеличатся компенсации, выплачиваемые за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов, задержку вылета и утрату багажа. Соответствующий законопроект профильный комитет Госдумы по международным делам намерен рекомендовать к принятию уже сегодня, рассказал глава комитета Леонид Слуцкий. На заседание палаты вопрос может быть вынесен в этом или следующем месяце.

Согласно установленной процедуре, Госдума примет ратификацию сразу окончательно, а не будет рассматривать в трех чтениях, как обычные законопроекты, пишет издание. После одобрения Советом Федерации и подписания президентом новые правила вступят в силу.

Документ предусматривает привязку компенсаций к искусственному платежному средству, специальным правам заимствования (СПЗ), размер которого зависит от курса четырех ведущих мировых валют - доллара, евро, иены и фунта стерлингов. На середину февраля 2017 года СПЗ составлял 78,2 рубля.

Таким образом, в соответствии с требованиями Монреальской конвенции по воздушным перевозкам, к которой скоро присоединится Россия, размер компенсации за гибель и причинение вреда здоровью пассажиров международных авиарейсов вырастет до 8,8 млн рублей (113000 СПЗ), за задержку рейса - до 367 тысяч (4694 СПЗ), за утрату ручной клади - до 88 тысяч (1131 СПЗ). Сейчас размер компенсации за утрату перевозчиком багажа не может превышать 600 рублей за 1 кг багажа и 11 тыс. рублей для ручной клади.

Компенсация за задержку рейса пока составляет 25% от МРОТ (на январь 2017 года МРОТ составляет 7,5 тыс. рублей) за каждый час задержки, но не более 50% стоимости билета на пассажира. Компенсация ущерба в случае гибели и причинения вреда здоровью пассажира сейчас не может превышать 2 млн рублей.

Для пассажиров также сократятся судебные издержки, поскольку он сможет подать иск к перевозчику по своему месту жительства. Кроме того, уточняются сроки подачи претензий к авиакомпании: в случае утраты багажа - не позднее семи дней со дня его получения, а если чемодан так и не нашли, то не позднее 21 дня после даты рейса.

Сейчас Россия является участницей Варшавской конвенции 1929 года, нормы которой в значительной мере устарели. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что Монреальская конвенция 1999 года, участниками которой являются более 130 государств, учитывает все изменения, связанные с развитием технического прогресса и правоотношений в сфере гражданской авиации. Россия присоединяется к конвенции с оговоркой о том, что положения не будут применяться в случаях, если перевозки выполняются в некоммерческих целях или если они осуществляются для военных властей. finanz.ru