Для малого и среднего бизнеса будет установлена минимальная доля рекламных конструкций, которыми можно будет владеть без проведения торгов. Соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.
Он устанавливает минимальную долю рекламных конструкций каждого типа, владельцы которых должны относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства (не менее 20% от каждого типа). При этом органы местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ получат право установить иную минимальную долю менее 20%. За нарушение норм законодательства о поддержке субъектов МСП для организаторов торгов предусмотрены штрафы в размере до 50 тыс рублей.
«Причина появления законопроекта в том, что в настоящее время малые и средние предприятия участвуют в таких торгах «на равных» с предприятиями крупного бизнеса, что в большинстве случае приводит к невозможности им выиграть торги», — отметил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Также инициатива предписывает участникам торгов раскрывать информацию об аффилированных лицах участников торгов. Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития бизнеса на региональном и муниципальном уровне, формирование условий благоприятного инвестиционного климата для субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил в свою очередь депутат Госдумы Владимир Гутенев. ИА «Хабаровский край сегодня»
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