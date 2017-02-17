Россия выплатит долг СССР до начала лета

Россия подготовила последнее погашение по долгу СССР в размере $125,2 млн, оно будет осуществлено до лета 2017 г., передаёт источник в правительстве РФ. В Минфине подтвердили информацию о том, что ситуация с долгом СССР будет урегулирована до конца нынешнего года.

Ранее ведомство сообщило о погашении долга перед Македонией, который составлял $60,6 млн. Сейчас российская сторона остается должна только Боснии и Герцеговине, эта страна после развала единой Югославии получила право истребовать долг у России. По словам источника в правительстве РФ, соглашение о погашении долга уже готово, все стороны дали предварительное одобрение, теперь остается подписать документ, а платеж пройдет одним траншем через ВЭБ.

Погашение произойдет за счет средств бюджета, на урегулирование госдолга было предусмотрено выделение 512,3 млрд руб. Долг перед странами бывшей Югославии образовался в результате торговых отношений между странами. СССР поставлял стране продукцию оборонной промышленности, а Югославия поставляла потребительские товары. Согласно данным ЦБ РФ на 1 октября 2016 г. госдолг России составлял $38,6 млрд, частного сектора - $256 млрд. vestifinance.ru