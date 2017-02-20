Летом на едином федеральном портале регионы должны начать размещать всю информацию о своем жилищном фонде, о стоимости и перечне услуг для жителей многоквартирных домов. Этого требует закон. За его невыполнение коммунальщикам и поставщикам тепла, воды и электричества грозят немалые штрафы.
- Сейчас штраф за размещение недостоверной информации в системе составляет для управляющих компаний 30 тыс рублей. Будет больше - рассказал замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.
Штраф за неразмещение или размещение недостоверной информации в системе составляет для управляющих компаний 30 тыс рублей, для ресурсоснабжающих организаций - 200 тыс рублей. Рассматривается возможность за первое правонарушение выносить предупреждение и только за второе нарушение по тому же дому на компанию накладывать штраф, размеры санкций корректируются, цифры еще находятся в стадии обсуждения.
В системе уже зарегистрировано 72 тыс поставщиков информации. Это более 80 процентов от их общего количества. На портале есть данные о 1,16 млн многоквартирных домов (83 процента от их общего числа). Все управляющие компании края зарегистрировались в системе «ГИС ЖКХ». ИА «Хабаровский край сегодня»
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