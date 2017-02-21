Школы перейдут на новые учебники истории России с 1 сентября

Практически все регионы России начнут обучать отечественной истории по новым учебникам в 2017–2018 году. Об этом сообщила министр образования и науки Ольга Васильева.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году... большая часть регионов, практически все, в 2017–2018 [учебном] году обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно», — подчеркнула глава Миноборнауки РФ в ходе пленарного заседания всероссийской конференции «История России в XXI веке глазами школьников».

Историко-культурный стандарт для новых учебных пособий был создан на базе Института русской истории в 2013 году. Он включает в себя принципиальные оценки основных событий прошлого, ключевые подходы к преподаванию истории России в современной школе со списком тем, обязательных для изучения, а также терминов, понятий, персоналий и событий.

Стандарт призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства РФ. izvestia.ru