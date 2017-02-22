В Минтруде России считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно устанавливать не для всей страны в целом, а для каждого из российских регионов отдельно.
«МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что он должен быть единым по России», - заявил министр труда Максим Топилин на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по подготовке предложений по повышению МРОТ.
По его словам, доплаты к пенсиям, соцвыплаты и пособия привязаны в российском законодательстве к региональному прожиточному минимуму, который определяется в каждом из субъектов и сильно различается в целом по стране. Средний показатель по стране, напротив, ни на что не влияет и является «виртуальной величиной». Топилин также сказал, что подобная инициатива требует юридической экспертизы. «Здесь нужны консультации с юристами, безусловно: может ли быть несколько МРОТ, фактически 85 МРОТ, по территории России», - уточнил он. ИА «Хабаровский край сегодня»
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