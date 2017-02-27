В этом году российская военная авиация получит около 160 боевых машин

В этом году в распоряжение Военно-космических сил РФ и авиации российского Военно-морского флота поступит около 160 новых боевых машины, из которых 140 будут получены ВКС.

По словам Виктора Бондарева, главнокомандующего российской боевой авиации, на данный момент заводы работают на полной проектной мощности и поставки военной техники не заставляют себя ждать. Сегодня российские части ВКС полностью оснащены авиационной техникой, и общее количество новых машин достигает 55 процентов. svpressa.ru