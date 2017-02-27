Великий пост начался у православных верующих

Великий пост длится семь недель и является самым строгим. Верующие в это время не едят пищу животного происхождения - мясо, яйца, молочные продукты. И только в Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля и в Вербное воскресенье, ровно за неделю до Пасхи, разрешается на трапезе рыба.

В дни поста не играют свадьбы и не празднуют юбилеи. Их по возможности переносят на другое время. Великий пост – это дни молитвы, покаяния, внутренней сосредоточенности, добрых дел. Священники советуют ограничить развлечения, в том числе компьютерные игры, общение в социальных сетях, просмотр телевизионных сериалов. Лучше больше времени посвятить семье, детям, помощи старым и немощным. Ведь только так можно исполнить главную библейскую заповедь любви к ближнему. Именно поэтому накануне поста верующие просят друг у друга прощение, сами от души прощая своих обидчиков.

Накануне митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, преклонив колена, просил у присутствующих священников и прихожан прощения. Он сказал, что, как всякий человек, грешен. Тот, кто впервые попробует поститься, должен знать, что церковь делает послабления для больных, беременных женщин, тех, чья работа связана с тяжелым физическим трудом.

Никто не требует от начинающих совершать великие подвиги, чтобы пост не закончился срывом и раздражением. Все надо делать постепенно. Потому что пост – это не только ограничение телесное, но прежде всего духовное. Древние говорили, что лучше есть мясо, чем людей. Если мы научимся не осуждать своих родных и коллег, не злословить, не радоваться чужому несчастью, никого не обманывать, это и будет самый лучший итог Великого поста. ИА «Хабаровский край сегодня»