ВЦИОМ: 39% россиян живут в страхе за свою жизнь и имущество

Российские социологи провели опрос среди россиян и выяснили, что почти половина граждан не чувствуют себя защищенными от преступников. 39% россиян лишены ощущения защищенности от возможных покушений на жизнь, имущество и т. д., сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 46% россиян считают преступность в своем населенном пункте в той или иной мере серьезной проблемой. А среди москвичей и петербуржцев доля обеспокоенных разгулом криминала доходит до 56 процентов. 7% опрошенных сообщили, что за последний год они становились жертвами преступников. Среди этих пострадавших каждый третий (30%) был ранее знаком с преступником, каждый четвертый (24%) получил телесные повреждения.

Кроме того, каждый третий неоднократно становился жертвой преступников в течение последнего года. По данным опроса, половина пострадавших (49%) не обращалась за помощью в правоохранительные органы. Такое решение пострадавшие аргументировали тем, что считали полицию неспособной помочь (39%), из-за незначительности причиненного ущерба (17%) или потому, что хотели самостоятельно разобраться с обидчиком (13%). Другие боялись огласки или мести со стороны преступников (по 4%), а также не хотели тратить время на следствие и суд (7%).

Среди тех, кто все же обратился в органы, 17% признались, что сотрудники полиции пытались отговорить их от подачи заявления. В целом по факту совершения в отношении них преступлений за помощью в правоохранительные органы за последние пять лет обращались 17% респондентов (в крупных городах - 25%).

Более двух третей (70%) из обращавшихся заявили о том, что вред, причиненный им преступниками, не был возмещен. Ущерб от преступления чаще всего оценивают в сумму от 10 до 50 тысяч рублей (31%) (об этом сказали 28% жертв преступлений, совершенных за последний год). Опрос проводился с 10-го по 17 февраля среди 1600 человек. NEWSru.com