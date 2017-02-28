Голодец: почти 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ

По меньшей мере 4,9 млн человек в стране получают зарплату на уровне МРОТ. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец во время Российского инвестиционного форума в Сочи на заседании секции, посвященной обсуждению вопросов повышения производительности труда.

"И сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям", - пояснила она.

Проблема в том, что стоимость рабочей силы в России недооценена и не соответствует квалификации кадров, пояснила она.

"Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников", - сказала Голодец.

По ее словам, высвобождение рабочей силы, которое происходит сегодня, "поможет перейти к производительным высокооплачиваемым рабочим местам". При этом она добавила, что в России на рынке труда нет недостатка в вакансиях. "Даже сегодня у нас продолжает оставаться число вакансий около 1 млн, и с 2012 года количество вакансий у нас ни разу не сокращалось", - отметила вице-премьер. NEWSru.com