Подмосковная авиационная база Воздушно-космических сил (ВКС) переформирована в авиационную дивизию особого назначения, сообщается на сайте Минобороны России. «Авиационная дивизия особого назначения ВКС предназначена для перевозки личного состава, техники и грузов в интересах Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
Также формирование будет выполнять поисково-спасательные и эвакуационные работы. В состав обновленного авиационного парка входят как самолеты, так и вертолеты. В том числе Ту-154, Ту-134, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Ан-26, Ми-8 и другая техника. Дивизия базируется на аэродроме Чкаловский в Московской области.
По мнению экспертов, новая авиационная часть станет важнейшим логистическим центром обеспечения военной операции в Сирии, а также расширяющегося российского международного военного сотрудничества. «Известия»
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