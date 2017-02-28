Билеты на места для инвалидов будут продавать на сайте РЖД

Возможность покупки интернет-билетов для инвалидов-колясочников планируют совместно внедрить РЖД и Всероссийское общество инвалидов. Как пояснили на данный момент реализация этого проекта находится на начальном этапе.

Первый шаг для возможности интернет-покупки для инвалидов-колясочников – регистрация в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД». Это можно сделать направив документы на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. либо обратившись в билетную кассу. Найти анкету можно на сайте РЖД. Помимо анкеты от гражданина потребуется «Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида», а для иностранных граждан – документ, подтверждающий необходимость использования для передвижения кресла-коляски, и его перевод.

Анкету можно заполнить в электронном виде на компьютере и распечатать или оформить самостоятельно (от руки) печатными буквами. Заполненную анкету, заверенную личной подписью, а так же копии документов, подтверждающих необходимость использования кресла-коляски, необходимо направить на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в виде отсканированного или сфотографированного документа.

– На данный момент при покупке билетов через интернет нет разделения на места для инвалидов и обычные места. Максимум можно получить представление о том, что это за место: верхнее, нижнее, боковое и тд. Скорее всего, после запуска этого проекта в полную силу, места для инвалидов-колясочников будут иметь специальную пометку, - говорит начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Инна Пепеляева.

Как уточняют в ДВЖД, зарегистрированные пассажиры будут дополнительно проинформированы о начале продажи электронных билетов через контактные данные оставленные в анкете. Стоит отметить, что уже сейчас в системе РЖД, и на линиях Дальневосточной железной дороги в частности курсируют поезда, в составе которых имеют специальные места для инвалидов-колясочников.

- Для того, чтобы купить билеты на эти места достаточно предъявить в кассе соответствующие документы. Это специализированные купе. Там также нижняя и верхняя полка, стоит кресло, столик. Кроме того оно шире стандартного купе. Также рядом находится туалет, размеры которого позволяют без проблем разместиться людям в инвалидных креслах. Правда эти места существуют не во всех поездах, - пояснила Инна Пепеляева. ИА «Хабаровский край сегодня»