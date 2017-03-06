Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ на 2017 год

Министерство образования и науки утвердило расписание единого государственного экзамена на 2017 год. Как сообщили в краевом ведомстве, график экзаменов единый, а значит школьникам региона предстоят экзамены по утвержденному графику.

ЕГЭ в 2017 году будут сдавать в три этапа: досрочный – с 23 марта по 14 апреля; основной – с 29 мая по 1 июля, дополнительный – в сентябре. - Досрочно школьники сдадут географию, информатику и ИКТ. Если ученик получит неудовлетворительную оценку по русскому языку и математике, то сможет пересдать экзамены в резервные дни – с 5 по 16 сентября. Для 9-х классов предусмотрено свое расписание: досрочно с 20 апреля по 6 мая; основная волна – с 26 мая по 29 июля и дополнительные дни – с 5 по 22 сентября. - сообщается в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В Хабаровском крае в этом году на сдачу выпускных экзаменов зарегистрировано 6003 человека. Досрочно экзамены сдадут 177 человек. Для этого будут подготовлены 11 пунктов проведения ЕГЭ: в Бикинском, Охотском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, Ульчском районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- У школьников по-прежнему востребованы обществознание и история. Популярной также оказалась физика, ведь результаты этого экзамена наряду с русским языком и математикой профильного уровня учитываются при поступлении в вузы на инженерные специальности, — отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования минобрнауки края Екатерина Кошельникова. ИА «Хабаровский край сегодня»