В Россию из-за границы за прошлый 2016 год вернулись почти 150 тысяч человек, которые ранее уехали из страны, сообщили в МВД и МИД России. Речь идет и о тех гражданах, которые уехали в страны СНГ, так и о тех, кто жил какое-то время в Евросоюзе. Всего, отмечает издание, в прошлом году вернулись 146 585 человек.
Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает одной из главных причин возвращения "демонизация России" и россиян в странах Евросоюза. "Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину", - подчеркнул он.
По мнению опрошенных изданием экспертов, около трети россиян едут обратно на родину по политическим мотивам. Еще одной важной причиной возвращения в Россию являются проблемы с трудоустройством и адаптацией к жизни на новом месте. ПРАЙМ
Предыдущие новости
- Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ на 2017 год - 06/03/2017 05:38
- В «Газпроме» предсказали рост цен на газ для россиян - 02/03/2017 23:44
- Нововведения ждут россиян в марте 2017 года - 02/03/2017 05:36
- Росстат сообщил средние зарплаты чиновников в 2016 году - 02/03/2017 03:36
- Медведев призвал готовиться жить «неопределенно долго» в условиях санкций - 01/03/2017 05:33