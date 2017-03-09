Почти 150 тыс человек в прошлом году вернулись в Россию

В Россию из-за границы за прошлый 2016 год вернулись почти 150 тысяч человек, которые ранее уехали из страны, сообщили в МВД и МИД России. Речь идет и о тех гражданах, которые уехали в страны СНГ, так и о тех, кто жил какое-то время в Евросоюзе. Всего, отмечает издание, в прошлом году вернулись 146 585 человек.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает одной из главных причин возвращения "демонизация России" и россиян в странах Евросоюза. "Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину", - подчеркнул он.

По мнению опрошенных изданием экспертов, около трети россиян едут обратно на родину по политическим мотивам. Еще одной важной причиной возвращения в Россию являются проблемы с трудоустройством и адаптацией к жизни на новом месте. ПРАЙМ