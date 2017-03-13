ОДН ограничат федеральным законом

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение коллег законопроект, который определяет порядок учета коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН). В последнее время жители всей России, в том числе Хабаровского края, жалуются на завышенные ОДН.

Управляющие компании начисляют объемы холодной и горячей воды, тепла, электроэнергии, которые идут на общедомовые нужды, по региональному нормативу, а не на основании индивидуальных приборов учета. Чтобы исключить подобную «инициативу» со стороны исполнителей коммунальных услуг, депутаты Госдумы предлагают законодательно уточнить, как именно должен начисляться ОДН, а также определить полномочия общего собрания собственников многоквартирного дома.

В частности, ему дается право решить, в какой именно срок управляющая организация или товарищество собственников жилья делает перерасчет за коммунальные услуги, если ОДН был начислен по нормативу, а не по показаниям счетчиков.

- Во время моей недавней поездки в Хабаровск более двухсот человек обратились ко мне на выездных и личных приёмах по вопросам начисления ОДН, - сказал депутат Госдумы Борис Гладких. - Я считаю, что делать начисления по нормативу, а не по счетчикам, которые установили собственники, не справедливо. - Чтобы управляющие организации не пренебрегали перерасчетами, мы предлагаем сделать это их обязанностью. Также законопроект предусматривает уточнения, связанные с изменениями нормативов. В случае, если они меняются, это также должно отражаться при расчете платежа.

До уточнения изменений по начислениям ОДН на федеральном уровне, сами собственники должны защитить свои права. В частности, они могут внести в повестку дня общего собрания вопрос о перерасчетах за ОДН и принять решение, в какой срок управляющая организация должна это сделать. По мнению Бориса Гладких, самый приемлемый вариант - раз в три месяца. - Если настаивать на том, чтобы начисления производились ежемесячно в соответствии с показаниями приборов учета, нужно и самим собственникам проявить дисциплинированность, - говорит парламентарий.

- К сожалению, не все из них своевременно передают показания своих приборов учета до 25 числа каждого месяца. Отсюда возникает дисбаланс, устранить который управляющие организации пытаются по-своему. Напомним, что с первого января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включена оплата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги. ИА «Хабаровский край сегодня»