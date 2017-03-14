Минфин выдвинул предложения по изменению налоговой системы

Минфин предлагает установить ставки страховых взносов и налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 22 процента. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, в ведомстве считают возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. «По нашим расчетам, чтобы это было нейтральным для бюджета, ставки должны составлять 22 процента. И компенсироваться ставкой в 22 процента налога на добавленную стоимость», — сказал Силуанов. Кроме того, экспортная пошлина на нефть в России может быть полностью отменена в период 2022-2025 годов, добавил министр.

В феврале Минфин, Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обсудили варианты налогового маневра. В Минэкономразвития считают, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) следует повысить до 15 процентов. Из них 6-8 процентов требуется направлять в федеральный бюджет. Повышение подоходного налога компенсируется снижением нагрузки на работодателей — с 30 до 21 процента ставки страховых взносов.

15 февраля Силуанов сообщил, что повышение НДС хотя бы на один процент приведет к росту инфляции на 0,5-0,7 процентного пункта. С середины прошлого года Минфин выступил с рядом инициатив по сокращению расходной и увеличению доходной части бюджета. Среди них повышение на один процентный пункт каждого из ключевых налогов — на прибыль, НДС, НДФЛ, имущество организаций, страховых взносов. НДС сейчас составляет 18 процентов, общая сумма страховых отчислений — 30 процентов (идут в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования). lenta.ru