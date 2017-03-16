Госдума приняла закон о переписи населения через интернет

Госдума в среду на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, который допускает проведение Всероссийской переписи с использованием интернета и делает обязательной микроперепись.

Сбор сведений о населении с использованием сети интернет станет возможен при условии прохождения гражданами регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». При этом допускается как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием сети интернет, так и опрос населения переписчиками с использованием портативных компьютеров.

Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись населения) будет проводиться в период между всероссийскими переписями. Документ предусматривает утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства РФ — формы бланков электронных переписных листов.

Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения и повысить качество ее итогов, а также получить в период между такими переписями населения актуальную социально-демографическую информацию о населении России. ИА «Хабаровский край сегодня»