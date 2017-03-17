Средняя взятка в России выросла на 75% в 2016 году

Средний размер взятки в России в прошлом году составил почти 330 тыс. рублей - это на 75% больше, чем в 2015-м. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

"(Средняя взятка составляет) 328 тыс. рублей, это на 75% больше, чем было в 2015 году. Но часто незаконные вознаграждения намного крупнее", - сказал он. "Например, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления расквартирования и строительства - заместителя начальника тыла главкомата Внутренних войск МВД России. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн рублей от директора коммерческой организации за заключение государственных контрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 млрд рублей, а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке", - рассказал Курносенко.

По его словам, за год количество выявленных коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло на 21%. "Размер установленного ущерба по ним составил почти 43 млрд рублей", - уточнил начальник главка. Курносенко отметил, что с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются.

"Появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи. Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее", - пояснил полицейский. ТАСС