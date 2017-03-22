Новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2017 года

Минтруд опубликовал график выходных в 2018 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, на новогодних каникулах россияне будут отдыхать десять дней, начиная с 30 декабря по 8 января.

Кроме того, предлагается выходные дни 6 и 7 января, которые являются по календарю субботой и воскресеньем и совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Так, небольшие весенние каникулы появятся с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая. Кроме того, традиционно выходной ждёт всех 9 мая, а ещё по три дня отдыха придутся на День народного единства с 3 по 5 ноября и в честь Дня России – с 10 по 12 июня.

Периоды отдыха в 2018 году будут выглядеть так:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 11 марта;

с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 июня;

с 3 по 5 ноября.

ИА «Хабаровский край сегодня»