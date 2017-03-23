В России не будут транслировать «Евровидение-2017»

Трансляция конкурса «Евровидение-2017» не будет вестись в России, такое решение было принято после запрета Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой.

При этом «Первый канал» заявил, что певица поедет на конкурс в 2018 году.

В МИД РФ считают, что это решение стало очередным подтверждением «русофобской паранойи» и «националистических комплексов» Украины. izvestia.ru