Президент Путин подписал закон об онлайн-переписи населения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает проведение Всероссийской переписи населения с использованием интернета и делает обязательной микроперепись, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Сбор сведений о населении через интернет станет возможным при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе. При этом допускается как самостоятельное заполнение переписного листа на интернет-ресурсе, так и опрос переписчиками с использованием портативных компьютеров. Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись) будет проводиться в период между всероссийскими переписями.

Документ предусматривает утверждение ответственным за проведение переписи федеральным органом исполнительной власти порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства РФ — формы бланков электронных переписных листов. Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения, и повысить ее качество. РИА Новости