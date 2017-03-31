Школьникам разрешат мыть полы

Члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков внесли в Думу законопроект, предлагающий введение трудового воспитания в российских школах. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в нынешней редакции закона «Об образовании в России» отсутствует понятие «трудовое воспитание».

В законопроекте сказано, что привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному программой обучения, запрещается. «Широкое толкование указанной нормы закона нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях», – приводит цитату разработчиков «Федерал пресс».

В связи с этим они предлагают внести изменения в действующее законодательство, чтобы создать правовые условия, обеспечивающие внедрение трудового воспитания в образовательный процесс. В феврале министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в министерстве готовы поддержать законопроект о трудовом воспитании школьников, который готовят в Госдуме. ИА «Хабаровский край сегодня»