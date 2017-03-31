Члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков внесли в Думу законопроект, предлагающий введение трудового воспитания в российских школах. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в нынешней редакции закона «Об образовании в России» отсутствует понятие «трудовое воспитание».
В законопроекте сказано, что привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному программой обучения, запрещается. «Широкое толкование указанной нормы закона нивелировало трудовое воспитание в образовательных организациях», – приводит цитату разработчиков «Федерал пресс».
В связи с этим они предлагают внести изменения в действующее законодательство, чтобы создать правовые условия, обеспечивающие внедрение трудового воспитания в образовательный процесс. В феврале министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в министерстве готовы поддержать законопроект о трудовом воспитании школьников, который готовят в Госдуме. ИА «Хабаровский край сегодня»
Предыдущие новости
- Сосиски известных брендов занесены в чёрный список - 30/03/2017 03:31
- Президент Путин подписал закон об онлайн-переписи населения - 29/03/2017 22:44
- Госдума планирует увеличить призывной возраст до 30 лет - 24/03/2017 02:36
- В России не будут транслировать «Евровидение-2017» - 23/03/2017 05:33
- Новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2017 года - 22/03/2017 00:19