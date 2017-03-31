Весенняя призывная кампания в России начнётся 1 апреля

1 апреля 2017 года в России начнется весенний призыв граждан на военную службу, по всей стране под ружьё призовут 142 тыс человек. - О том, сколько граждан будет призвано в Хабаровском крае, мы расскажем на пресс-конференции, которую проведем в начале следующей недели, - рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

Кстати, с 1 января 2017 года отсрочку от призыва на весь период обучения получают граждане, обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования. - В ходе кампании граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ чёрного цвета, для ВКС и ВДВ синего, для остальных видов и родов войск – защитного, - сообщает министерство обороны России.

- В воинские части, дислоцированные в отдалённых регионах, таких как Камчатский край и Сахалинская область, доставка призывников будет осуществляться с использованием самолётов военно-транспортной и гражданской авиации, морским транспортом, в дороге новобранцы будут обеспечены питанием.

С 16 мая 2017 года в Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу «прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу, телефоны: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское). Кстати, по итогам осенней кампании 2016 года Хабаровский край вошёл в число регионов, в которых призыв прошёл наиболее организованно.

- Традиционно большое количество призывников изъявило желание проходить военную службу по призыву в ВДВ, спецназе и морской пехоте, а также в научных ротах, - отметили в Минобороны РФ. - Количество не прибывших по повесткам в военкоматы по отношению к количеству получивших повестки составляет менее половины процента (0,4%). ИА «Хабаровский край сегодня»