Российские пассажиры смогут требовать с авиакомпаний до 332 тыс рублей компенсации за ущерб из-за задержки рейса. Россия присоединилась к Монреальской конвенции, и эту возможность предусматривают ее правила.
«Если по нормам Воздушного кодекса Российской Федерации ответственность компании за ущерб из-за задержки рейса составляет 1875 рублей за каждый час задержки (но не более 50% от стоимости билета), то по новым правилам компенсация будет ограничиваться не половиной стоимости билета, а суммой в 332 тыс рублей», — сказали в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве добавили, что ратификация Монреальской конвенции позволит привести законодательство РФ в сфере воздушных перевозок в соответствие с международными правовыми нормами. Это поспособствует развитию конкурентных условий осуществления авиаперелетов и повышению ответственности перевозчиков. ИА «Хабаровский край сегодня»
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