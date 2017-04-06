Пассажиры РФ могут требовать до 332 тыс рублей за задержку авиарейса

Российские пассажиры смогут требовать с авиакомпаний до 332 тыс рублей компенсации за ущерб из-за задержки рейса. Россия присоединилась к Монреальской конвенции, и эту возможность предусматривают ее правила.

«Если по нормам Воздушного кодекса Российской Федерации ответственность компании за ущерб из-за задержки рейса составляет 1875 рублей за каждый час задержки (но не более 50% от стоимости билета), то по новым правилам компенсация будет ограничиваться не половиной стоимости билета, а суммой в 332 тыс рублей», — сказали в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что ратификация Монреальской конвенции позволит привести законодательство РФ в сфере воздушных перевозок в соответствие с международными правовыми нормами. Это поспособствует развитию конкурентных условий осуществления авиаперелетов и повышению ответственности перевозчиков. ИА «Хабаровский край сегодня»