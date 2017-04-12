Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка товаров, аналоги которых не производятся в России и не облагаются НДС при ввозе в страну. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«В частности, освобождается от уплаты НДС оборудование комплектной установки пиролиза и установка по производству метанола», — говорится в постановлении. Кроме того, в перечень включены оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности или полиэтилена высокой плотности мощностью 800 тыс. тонн в год и линия по изготовлению трёхмерных керамических многослойных модулей. Ранее Минфин предложил увеличить размер НДС до 22%. russian.rt.com
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