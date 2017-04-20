Пункты проката инвалидных колясок откроют в регионах

Министерство труда и социальной защиты будет рекомендовать всем регионам внедрить у себя практику проката технических средств реабилитации инвалидов (ТСР). Эта услуга призвана облегчить жизнь тем, кто вынужден долго ждать выдачи ТСР. Но ожидается, что она будет востребована не только инвалидами. По опыту Самарской области, половина пользователей проката не имеют инвалидности.

Пункты могут открыться на территории реабилитационных центров для инвалидов и в медицинских организациях, замминистра труда и социальной защиты Григорий Лекарев.

— Мы не предполагаем установление федерального требования по созданию пунктов проката технических средств реабилитации, — пояснил замминистра. — Отдельные регионы — Москва, Ульяновская и Самарская области — уже запустили такую систему, и мы хотим, чтобы в остальных сложилась аналогичная практика.

Услуга будет рассчитана в первую очередь на тех, кто не может быстро получить средства реабилитации, выписанные по индивидуальной программе реабилитации (ИПР). По подсчетам Минтруда, общее число таких потребителей невелико.

— В основном будут востребованы кресла-коляски. У нас в стране, по экспертным оценкам, около 700 тыс колясочников. Ежегодно новые изделия получает около 175 тыс человек. Иногда закупки задерживаются из-за конкурсных процедур, и это в основном касается индивидуальных колясок, — сказал Григорий Лекарев.

Взять ТСР на время бывает также необходимо, если собственное сдано в ремонт либо подлежит замене. В этом случае тоже нужно ждать, когда пройдут торги. Кроме того, прокат будет полезен тем, кто нуждается в таких изделиях на время болезни или после травмы. Востребованность услуг пунктов проката подтвердилась во время Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, где собралось много зрителей и случались травмы, а также поломки и потери технических средств реабилитации.

— ТСР, полученные в прокате, ни в коем случае не будут заменять или отменять назначения по ИПР, — пояснил замминистра. — Государство продолжит выполнять эти обязательства. Прокат станет дополнительным механизмом предоставления помощи инвалидам.

В Минтруда не готовы обсуждать стоимость проката — регионам предстоит определить ее самостоятельно. Но министерство будет рекомендовать установить ценовую дифференциацию для инвалидов и неинвалидов, пишут «Известия». При этом, по мнению Григория Лекарева, градация в зависимости от группы инвалидности не требуется. Будет достаточно наличия группы как таковой. Замминистра допускает возможность бесплатного проката для инвалидов, но министерство оставит этот вопрос на усмотрение регионов. В министерстве не ожидают, что все регионы одновременно выполнят рекомендацию по созданию пунктов проката, но рассчитывают, что постепенно их число будет расти.

Представители инвалидных организаций единодушно поддерживают идею повсеместного внедрения прокатных пунктов ТСР. Они особенно актуальны в регионах, где из-за отсутствия сервисных центров любой владелец сложной инвалидной техники может внезапно надолго остаться без средства реабилитации.

— Чтобы отремонтировать технику по схеме Фонда социального страхования, нужно подать заявку, дождаться прихода эксперта, который оценит состояние изделия, оформить бумаги. Вместе с ремонтом процедура занимает минимум три месяца. Процесс может затянуться, если в городе нет нужного сервисного центра — тогда изделие отправят, например, в Калининград или в Москву, — рассказал «Известиям» сопредседатель Мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Олег Беликов.

По наблюдениям эксперта, коляски многих инвалидов, обращающихся в организацию за той или иной помощью, давно требуют ремонта.

— Видимо, люди не могут обойтись без коляски, а заменить ее нечем. Это подтверждает необходимость создания пунктов проката, — отметил Олег Беликов.

Председатель архангельской общественной организации инвалидов «Надежда» Надежда Чуракова считает, что пункты проката имеет смысл оснастить не только техническими средствами, которые входят в федеральный и региональные перечни ТСР, но и другими необходимыми инвалидам изделиями.

— Незрячим студентам на время учебы могут понадобиться диктофоны. Видеоувеличители для инвалидов по зрению стоят довольно дорого, но в прокате человек может взять его на время и понять, стоит ли его покупать. Прокат также поможет подобрать нужное ТСР — инвалид попробует разные модели и поймет, что ему подходит, — отметил эксперт.

Во Всероссийском обществе инвалидов считают, что пунктам проката не стоит ограничиваться выдачей ТСР.

— Прокатные центры должны стать демонстрационными площадками, на которых инвалиды смогут познакомиться с видами реабилитационной техники. Там реабилитологи должны подбирать для людей с инвалидностью наилучшие технические решения, знакомить их с инновационными технологиями. Такие пункты должны быть в каждом регионе, — отметил председатель ВОИ Михаил Терентьев.

На базе ВОИ работает несколько пунктов проката — в Тюмени, Архангельске, Перми и других регионах. Но их единицы, так как усилий и финансов одной организации недостаточно для повсеместного внедрения системы проката ТСР. ИА «Хабаровский край сегодня»