Кассы избавились от монополии

Всего месяц назад ситуация с исполнением закона о контрольно-кассовой технике (ККТ) была близка к провалу. Цены зашкаливали: стоимость онлайн-касс достигала 40 тыс. рублей, цена фискальных накопителей превышала 10 тыс. Фактически на рынке обосновались монополисты — онлайн-кассы, отвечающие новым требованиям закона, выпускала всего пара компаний.

Ситуация с производством накопителей выглядела еще более острой. Объемы производства касс и накопителей были значительно меньше необходимых. Срывался установленный срок перехода на онлайн-кассы — 1 июля этого года. Дефицит касс, высокие цены на них и на накопители — всё это вызывало множество обоснованных жалоб от предпринимателей.

Мы изучили ситуацию и увидели грубейшие злоупотребления — включая признаки коррупции и нарушения антимонопольного законодательства. В частности, было установлено, что сертификат соответствия получил единственный образец фискального накопителя для новых касс.

При этом определенные компании, конечным бенефициаром которых значился человек по фамилии Щербаков, пользуясь пробелом в законе о переходе бизнеса на новую кассовую технику, решили обогатиться на дефиците фискальных накопителей.

Депутатами Государственной думы был оперативно подготовлен ряд запросов в федеральные министерства и ведомства. В дело оперативно включилась Федеральная налоговая служба. В ФНС прошло несколько совещаний по проблематике исполнения закона о контрольно-кассовой технике, в них участвовали депутаты Госдумы. Вице-премьер Игорь Шувалов провел специальное совещание на уровне правительства с участием производителей ККТ.

Сейчас наконец наметилась положительная тенденция. К 1 апреля помимо одного поставщика фискальных накопителей появилось еще два. По моей информации, в ближайшее время появится еще несколько участников рынка. Число операторов фискальных данных увеличилось с пяти до девяти. Обещают, что с дефицитом онлайн-касс и накопителей будет покончено в течение месяца-двух. Рынок уже отреагировал на эти изменения — цены на накопители успели снизиться на 2000 рублей. Мы надеемся, что в последующие месяцы это снижение также продолжится.

Ранее одним из выгодоприобретателей от монополизации производства фискальных накопителей назывался Владимир Щербаков. Он действительно объявлен в международный розыск по эпизодам, не связанным с онлайн-кассами, и сейчас скрывается за рубежом.

Следственный департамент МВД расследует в его отношении дело по целому ряду статей, в том числе по ст. 193.1 ч. 3 («Использование подложных документов при совершении валютных операций»). Установлены соучастники Щербакова, которым предъявлены обвинения, и я уверен, что их список пополнится. Кроме того, проверяется информация, что Щербаков является фигурантом еще одного уголовного дела — по факту махинаций с земельными участками дома отдыха «Полет» в Одинцовском районе Московской области.

Несмотря на все трудности, через которые пришлось пройти для отработки запуска новой ККТ, сам закон не потерял своего смысла. Органы исполнительной и законодательной власти по-прежнему уверены, что закон правильный, закон нужный, современный и своевременный. Он позволит государству в режиме онлайн наблюдать за всем потоком выручки, проходящей через кассы в стране. Депутат Андрей Луговой. izvestia.ru