Повышение пенсионного возраста увеличит пенсии на треть

Если государство примет решение повысить пенсионный возраст, это позволит ощутимо увеличить размеры страховых пенсий за счет роста поступлений в Пенсионный фонд.

По подсчетам Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине, если повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет для мужчин и женщин, то к 2030 году средний размер пенсии может увеличиться на 30% в реальном выражении, или на 4 тыс рублей (до 17 тыс рублей). При этом, необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий.

Рост доходов пенсионеров, в свою очередь, может придать дополнительный импульс экономике страны. Официально правительство пока не давало поручения о проработке вопроса повышения пенсионного возраста. Тем не менее кулуарно разговоры об этом в Белом доме ведутся, сообщает. Среди аргументов «за» обсуждается, в частности, что повышение пенсионного возраста может сопровождаться увеличением размеров страховых пенсий за счет сэкономленных средств, пояснил один из федеральных чиновников.

Экспертные расчеты на эту тему уже существуют — их сделали в НИФИ и в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, где пока держат эту информацию в секрете. Если начать повышать пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин уже в 2019 году, то к 2030-му размер пенсий в среднем увеличится на 30% в реальном выражении с учетом инфляции — такой оценкой поделились с «Известиями» в НИФИ.

— То есть, если сейчас средняя пенсия составляет 13 тыс рублей, то в 2030 году в нынешних ценах она составит 17 тыс рублей. То есть повышение пенсионного возраста в данной конфигурации даст дополнительную индексацию на 4 тыс рублей, — сообщил директор НИФИ Владимир Назаров.

Федеральный чиновник подчеркнул, что темпы повышения пенсионного возраста могут быть разными. Например, возможен вариант повышения пенсионного возраста с меньшим шагом на начальном этапе и с последующим его увеличением. По мнению источника «Известий», близкого к правительству, необходимо сразу установить, что сэкономленные средства бюджета от повышения пенсионного возраста пойдут именно на увеличение пенсий, а не на какие-либо другие нужды государства. Исключением может быть только финансирование дефицита бюджета Пенсионного фонда, на которое федеральный бюджет ежегодно тратит около 1 трлн рублей.

В пресс-службе Минфина сообщили, что не поручали внешним экспертам делать такие расчеты, а вопрос пенсионного возраста находится в компетенции социального блока правительства. Туда же адресовали и в пресс-службе Минэкономразвития. В Минтруде от комментариев отказались. ИА «Хабаровский край сегодня»