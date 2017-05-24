Центр поиска пропавших людей появится в России

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» совместно с Агентством стратегических инициатив представили концепцию создания в России единого Центра поиска пропавших людей. Его деятельность должна улучшить взаимодействие между всеми организациями, задействованными в поиске. Об этом говорится на сайте Агентства социальной информации.

На базе центра будут работать отделы по профилактике исчезновения людей, их реабилитации, алгоритму поиска, а также отделение оперативного реагирования и «горячая линия», рассказал председатель добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. «Система поисковых мероприятий, которая существует сегодня, не всегда эффективно реагирует на пропажу человека. Она неэффективна по времени, а в некоторых случаях — по примененным ресурсам. Это не значит, что ресурсов мало. В некоторых случаях их достаточно, но используются они нецелесообразно», — подчеркнул Григорий Сергеев.

Сейчас система реагирования не всегда срабатывает корректно: некоторые функции дублируются, а часть не работает. К примеру, потерявшемуся человеку, который обратился за помощью по телефону «112», могут начать звонить специалисты сразу нескольких служб. Его телефон разряжается, и с ним уже не могут связаться, чтобы установить местонахождение. Найти человека с выключенным телефоном могут мобильные операторы, но для этого требуется разрешение полиции. Получение документа может занять до нескольких дней, что сильно замедляет поиски, пишут «Известия».

Поисковые отряды рассчитывают, что представительства центра будут работать во всех федеральных округах и взаимодействовать с местными государственными органами. В его попечительский совет войдут в том числе представители МВД, МЧС, министерств обороны, транспорта и образования, следственного комитета РФ. ИА «Хабаровский край сегодня»