Рост цен на минимальный набор продуктов в России, втрое обогнал инфляцию

Минимальный набор продуктов питания с начала года подорожал на 5%, посчитал Росстат. Рост цен на продуктовый набо в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь–апрель составила 1,5%. Подорожание минимального набора продовольствия обусловлено ростом цен на овощи, которые с начала года стали дороже на 21–49%.

Это импортные капуста, картофель лук и морковь — запасы отечественного урожая уже закончились.

За первые четыре месяца года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на 5%. Об этом говорится в последнем выпуске «Информации о социально-экономическом положении России», который подготовил Росстат. Инфляция, по данным службы, с начала года составила 1,5%. То есть рост цен на продукты опередил ее в 3,3 раза.

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце апреля 2017 года составила 3872,5 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге подорожание оказалось выше среднего – 5,8% и 5,7% соответственно (до 4710 рублей и 4707,3 рубля).

В минимальный набор продуктов питания, стоимость которого на человека в месяц рассчитывает Росстат, входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования продуктов. Их необходимое количество определяется, исходя из условных объемов потребления, а стоимость — по средней потребительской цене по региону. В методике расчета сказано, что «используемые в расчетах веса являются условными и не ставят задачи отразить реальные объемы потребления товаров в данный момент времени».

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Елисеева говорит, что основным фактором увеличения стоимости минимального набора продуктов является рост цен на некоторые его составляющие.

— В апреле 2017 года среди продуктов, входящих в структуру минимального набора, произошло значительное подорожание плодоовощной продукции: белокочанной капусты, картофеля, моркови, репчатого лука, — отметила Марина Елисеева.

Проанализировав данные Росстата, эксперт посчитала, что в отношении к декабрю 2016 года рост цен составил 35,6% на капусту (в Москве - 56,2%), 49% — на лук, 43,8% — на картофель, 21,6% — на морковь.

Схожие изменения цен видны при анализе данных о средних потребительских ценах в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Согласно ее данным, капуста белокочанная подорожала с 17,96 рубля за кг в декабре 2016 года до 23,88 рубля в апреле 2017-го (на 33%). Цена на лук выросла с 21,28 рубля до 31,27 рубля (на 47%). Картофель подорожал с 20,25 рубля до 28,59 рубля (на 41%). Розничная стоимость моркови увеличилась с 25,94 рубля до 31,23 рубля (на 20%).

Исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков объяснил рост цен на овощи.

— Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, и растет цена, — пояснил Михаил Глушков.

Он уточнил, что основные поставщики капусты, картофеля, моркови и лука на российский рынок –—страны СНГ, Иран, Китай, Египет и Израиль.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас наблюдается рост поставок импортного продовольствия в Россию. В страну ввозят больше дорогих импортных масла, кофе, мяса, рыбы и продуктов с какао. Магазины стараются расширить ассортимент в связи с ростом доходов населения на фоне стабилизации рубля. izvestia.ru