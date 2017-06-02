Более 700 детей в 2016 году в России совершили суицид. Такие данные в Международный день защиты детей привела первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, выступая на пленарной сессии Всероссийского родительского форума в Уфе.
"Появляются новые риски, которые увеличиваются день ото дня... 720 детей в Российской Федерации покончили жизнь самоубийством", - сказала сенатор.
Таким образом, количество детских самоубийств в 2016 году существенно выросло. Если с 2011-го по 2015 год количество самоубийств стабильно снижалось на 10% в год (с 728 в 2011 году до 460 в 2015-м), то в 2016 году был отмечен резкий рост до 720 самоубийств. То есть по этой статистике Россия резко откатилась на пять лет назад.
И одной из причин лавинообразного роста детских самоубийств стало распространение в социальных сетях "групп смерти". По данным сенатора, в прошлом году Роскомнадзор выявил и заблокировал 150 таких сообществ в соцсетях.
Гумерова отметила, что уже принят ряд законов, предусматривающих ответственность за склонение детей к суициду, передает "Интерфакс". При этом она подчеркнула, что "одних законов мало". "Мы сегодня должны заниматься просвещением наших детей, просвещением родительского сообщества", - заявила сенатор.
Кроме того, по данным Гумеровой, 19 детей погибли за прошлый год в результате увлечения "зацепингом". Роскомнадзор за год обнаружил в соцсетях и прекратил работу 65 групп, посвященных "зацепингу".
Напомним, 26 мая Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за создание "групп смерти" в социальных сетях, а 31 мая Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий введение в УК РФ новой статьи - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства".
Склонение к самоубийству будет наказываться лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет. Если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин или через интернет, то срок лишения свободы будет достигать четырех лет. Если в результате склонения или содействия самоубийство все-таки произошло, то срок лишения свободы может составить пять лет, а если при этом суицид совершили ребенок или беременная женщина, то предусматривается до семи лет лишения свободы.
Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые игры смерти. Наказание за это устанавливается в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа до 100 тыс. рублей. NEWSru.com
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