Водительские права и загранпаспорта могут подорожать в полтора раза

Госпошлины на водительские права нового поколения возрастут с 2000 до 3000 руб., на биометрические загранпаспорта — с 3500 до 5000 руб. Такое предложение МВД в понедельник было поддержано правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.

Согласно законопроекту МВД также будут увеличены госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 руб. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1500 руб. против 500 руб. Стоимость старых (бумажных) образцов тех же документов предполагается сохранить, следует из законопроекта МВД.

Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать бюджету расходы на изготовление документов, поясняло ранее МВД в записке к законопроекту. Стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем (чипом) ежегодно возрастает на 10%; фактические затраты бюджета на проведение экзаменов на водительские права, выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей в 2017 г. возрастут на 1000 руб., прогнозировали авторы проекта. Госпошлины необходимо увеличить соразмерно фактическим затратам бюджета, утверждало МВД. bfm.ru