Собственный фонд появится у обманутых дольщиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании фонда защиты обманутых дольщиков, сообщает. Деньги из него будут выделяться на завершение строительства многоквартирных домов или на компенсацию участникам долевого строительства в случае, если строительная организация будет признана банкротом.

Часто застройщики, вложившие деньги в строительство жилья, остаются без квартир и без денег. Больше года назад был введен механизм страхования ответственности застройщиков, но на практике это не работает.

- Страховые компании накопили порядка 18 млрд рублей, вместе с тем эти деньги лежат без движения, так как страховые случаи в рамках положения о страховании в полной мере не наступили, - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких. - Однако обманутые дольщики уже появились. При этом механизм от начала рассмотрения страхового случая до выплат достаточно длинный, и он еще не применялся на практике. Люди страдают, страховые компании имеют сверхприбыли. Федеральное правительство берет на себя все риски дольщиков.

Фонд учреждается государством, пополняться он будет за счет застройщиков. Они должны будут отчислять определенный процент от стоимости объекта. Фонд станет работать по принципу «кассы взаимопомощи», из этих средств будут достраиваться проблемные объекты. todaykhv.ru