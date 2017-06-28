ФСО разрешили вести стройки в заповедниках

Полномочия Федеральной службы охраны (ФСО) России расширены в части организации строительства и реконструкции на особо охраняемых природных территориях. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным указом изменениям в 71-й пункт положения о Федеральной службе охраны РФ, ФСО теперь может "выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию... объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых допускается на земельных участках, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении службы".

Как рассказали РИА "Новости" знакомые с ситуацией юристы, тем самым уточнен правовой статус ФСО для обеспечения деятельности на территории "Завидово". "В ведении ФСО находится ряд заповедных объектов, в частности национальный парк "Завидово", - сказал собеседник агентства. По его словам, теперь служба сможет вести строительство на этом участке.

Напомним, год назад ФСО попросила правительство передать ей 240 квадратных километров рядом с президентской резиденцией Завидово для создания охранной зоны. А с марта этого года служба охраны может изымать у граждан земельные участки для госнужд - до этого ведомство имело лишь право бессрочно ими пользоваться. В мае президент Владимир Путин наделил аналогичными полномочиями и ФСБ. newsru.com