Аудитория активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек. За год этот показатель вырос в два раза. Сегодня типичный пользователь приложения Сбербанк Онлайн – это женщина 34 лет из крупного российского города со смартфоном на базе Android.
Она заходит в приложение Сбербанк Онлайн раз в 2 дня, совершает 5 переводов и 5 платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интернет-провайдеров.
«Двукратный рост аудитории активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн – это показатель большого интереса россиян к цифровому банкингу, – отметил Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. – Популярность мобильных финансовых сервисов стала устойчивым трендом, который будет менять рынок. Мы продолжим развивать наши продукты соответствовать ожиданиям клиентов и держать заданную планку качества
Двадцатимиллионным пользователем стал 34-летний житель Ростова-на-Дону Гуров Алексей.
Предыдущие новости
- Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей и вырос за год на 12% - 23/12/2016 05:44
- Сбербанк начал продавать финансовые услуги через Яндекс.Маркет - 20/12/2016 02:39
- Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц до 30 минут - 20/12/2016 01:46
- Сбербанк представляет первый в России и СНГ мобильный банк для бизнеса на платформах Apple Watch и Windows Phone - 19/12/2016 05:22
- Сбербанк запустил новый интернет-банк для бизнеса - 19/12/2016 02:30