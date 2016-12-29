Компания «Сбербанк-Технологии» объявляет о запуске нового образовательного проекта для дизайнеров и UX-специалистов. «Дизайн-Кухня» - совместный проект Дизайн-Лаборатории СберТеха и ключевой ИТ-программы Сбербанка «Единой Фронтальной Системы»*.
Обучение состоит из двух модулей и рассчитано на три месяца. Первый модуль состоит из серии теоретических и практических занятий.
Десять лучших студентов, завершивших первый модуль, получат предложение о прохождении интернатуры в проектах Сбербанка. У интернов будет возможность познакомиться с внутренней кухней создания ключевых проектов Дизайн-лаборатории «СберТеха» и попробовать себя в работе над продуктами для клиентов и сотрудников банка.
Преподаватели и кураторы интернов - ведущие сотрудники Дизайн-лаборатории «СберТеха» с опытом преподавания в Британской Высшей Школе Дизайна.
Завершающим этапом обучения студентов в проекте «Дизайн-Кухни» станет презентация дипломного проекта по улучшению деятельности банка. Каждый проект оценит руководство «СберТеха» и программы «Единая Фронтальная Система». По результатам защиты интерну будет предложена работа в компании.
Занятия начнутся в середине января, а подать заявку на участие можно уже сейчас: https://special.habrahabr.ru/
*Единая фронтальная система (ЕФС) – это платформа трансформации банковского бизнеса, которая обеспечивает бесшовный кроссканальный опыт для всех продуктов и сервисов, быстрое внедрение новых разработок, высокую производительность и надежность, информационную безопасность и удобство работы всех клиентских сегментов и бизнесов.
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