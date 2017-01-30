Корвет «Совершенный» построенный на Амурском судостроительном заводе, приступил к ходовым испытаниям

Новейший корвет проекта 20380 «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре для Тихоокеанского флота сегодня, 30 января, вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний.

- При проведении испытаний в зоне морского полигона Тихоокеанского флота экипаж корабля совместно с представителями завода проверит работоспособность систем и механизмов корвета, - сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа - полковник Александр Гордеев. – Эксперты и моряки проанализируют работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства, также будут проведены скоростные, маневренные и вибрационные испытания корабля.

Напомним: в минувшую пятницу, 27 января, в ряды Тихоокеанского флота после модернизации вернулась подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре», также построенная корабелами города Юности. В торжественной церемонии передачи приняли участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, личный состав и ветераны соединения подводных лодок, представители завода-изготовителя.

Справка

Корвет «Совершенный» — четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология «стелс».

В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить его радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса и надстройки. ИА «Хабаровский край сегодня»