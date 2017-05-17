Разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100 — компания Гражданские самолеты Сухого успешно завершила работы по сертификации в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) новой модели самолета — B100.
Модель B100 отличается от базовой версии самолета установкой двигателя семейства SaM-146 с повышенной взлетной тягой, сообщает пресс-служба АО ГСС.
Сертификация модели В100 стала очередной вехой в работе по расширению условий эксплуатации Sukhoi Superjet 100. Повышенная тяга двигателя улучшает взлетные характеристики самолета, предоставляя авиакомпаниям-эксплуатантам новые возможности. Такие характеристики самолета Sukhoi Superjet 100 могут быть интересны заказчикам из Западной Европы для выполнения полетов с коротких взлетно-посадочных полос, в том числе, в аэропортах, расположенных в черте города.
Кроме того, B100 хорошо подходит для эксплуатации на высокогорных аэродромах. Увеличенная взлетная тяга новой модели способствует этому.
Сертификация новой модели в EASA позволяет поставлять B100 европейским авиакомпаниям, а также заказчикам на других континентах. Ранее, в декабре 2015 года, данная модель самолета Sukhoi Superjet 100 была сертифицирована в России. Таким образом, компания Гражданские самолеты Сухого расширяет свой продуктовый ряд, предлагая рынку в дополнение к имеющимся моделям самолета, которые различаются взлетным весом и дальностью полета, третью — с улучшенными взлетными характеристиками. todaykhv.ru
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