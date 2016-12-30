Поздравляем с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное.
Желаем, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаем достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хотим побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. РИА «27 Регион»
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