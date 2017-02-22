Сердечно поздравляем с Днем защитника Отечества с праздником мужества и отваги — с Днём защитника Отечества. Желаем быть всегда в боевом духе, с отличным настроением и с крепким здоровьем. Пусть всегда удаётся оставаться надёжным и верным защитником Родины, семьи, любимых и дорогих людей!
Пусть ваши родные всегда будут под вашей непробиваемой защитой! Желаем, чтобы в ваших семьях подрастало побольше достойных защитников Родины, чтобы они всегда смогли брать с вас пример храбрости, отваги и справедливости!
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