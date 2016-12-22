Хабаровский "Амур" потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив дома ханты-мансийской "Югре". Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу "Югры".
В составе победителей отличились Артем Булянский (8-я и 37-я минуты) и Евгений Лапенков (22). У хозяев единственную шайбу забросил Денис Орлович-Грудков (37). Это был первый матч для "Амура" после ухода с поста главного тренера Мисхата Фахрутдинова. Исполняющим обязанности главного тренера хабаровчан был назначен Андрей Мартемьянов. В следующем матче "Югра" 23 декабря сыграет на выезде с "Адмиралом" из Владивостока, "Амур" 24 декабря встретится в гостях с пекинским "Куньлунем". Р-Спорт
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