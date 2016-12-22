Чемпионат и открытое первенство города по кикбоксингу пройдут в Хабаровске

На соревнования приедут спортсмены из Бикина и Биробиджана. Они будут бороться в разделах фулл-контакт и лоу-кик. В состязаниях примут участие около 100 спортсменов разных возрастов: юниоры до 18 лет и взрослые кикбоксеры. В соревнованиях представлено 13 весовых категорий. Бои будут проходить в три раунда по 2 минуты. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Как отмечают в управлении по физической культуре и спорту администрации Хабаровска, кикбоксинг является одним из популярных видов спортивной борьбы в городе. Бесплатные секции посещают более 200 подростков. В городе открываются залы для занятия этим видом спорта. Хабаровские спортсмены завоевывают призовые места на российских и международных чемпионатах.

Соревнования будут проходить в двух техниках. Первая – фулл-контакт – основана на серийных ударах руками и ногами. Работа в такой технике требует от спортсмена высокой физической подготовки, выносливости и ловкости. Другой раздел – лоу-кик. В этой технике наносятся удары ногой в бедро противника. Соревнования состоятся 24-25 декабря в спортивном комплексе «Галактика» по адресу Чехова, 20а. Победителей и призёров городская федерация кикбоксинга наградит медалями и грамотами.