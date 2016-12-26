«Амур» по буллитам обыграл «Куньлунь Ред Стар»

Хоккеисты «Амура» и «Куньлуня» на пекинском льду не смогли забросить ни одной шайбы с игры. И только в серии буллитов фортуна улыбнулась хабаровчанам, сумевшим прервать затяжную серию неудач. Это первые очки клуба после тренерской отставки.

Нынешняя встреча соперников стала уже четвёртой в этом сезоне. До этого китайцы сумели одержать две победы. К новому поединку команды подошли в разном состоянии. «Драконы» на старте пятичематчевой домашней серии одержали три победы – над «Барысом», «Автомобилистом» и «Югрой». А вот у «Амура» за спиной были пять поражений подряд и смена главного тренера. Предыдущий матч под руководством Андрея Мартемьянова хабаровчане проиграли «Югре», забросив в ворота соперника всего одну шайбу. Но и этим вечером «Амур» не прорвало. Как, впрочем, и «Куньлунь»: на протяжении трёх периодов собравшиеся в «Ле спортс центре» зрители не увидели ни одного гола. Хотя опасные моменты возникали как у ворот Томи Кархунена, так и у владений Юхи Метсолы.

Кстати, вратарское противостояние соотечественников обязано было стать особенным. Предыстория заключена в прежних спорах двух негабаритных финнов: Кархунен дважды побеждал Метсолу в финалах Финской Лиги. А после переезда Юхи в Хабаровск, Томи заменил его в составе «Таппары» и выиграл ещё один трофей. Игра в Пекине была их первым противостоянием в КХЛ. И оба вратаря сделали всё, чтобы показать себя во всей красе.

Напряжение сохранялось на протяжении всего матча. Розыгрыши большинства, выпады «один в один», острые броски и даже игра в непривычном формате «три на три» - всё это было. Вот только никто не хотел пропускать. Момент за моментом уходили в пустоту. За 65 минут игры заброшенных шайб зрители так и не увидели - настолько хороши были голкиперы. Кархунен отразил 30 бросков, Метсола - 34.

Противостояние перешло в формат послематчевых буллитов. В этом компоненте своё мастерство проявили нападающие «тигров». Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин и Алексей Бывальцев не оставили противнику ни шанса на успех. В активе «Амура» стало 47 очков и клуб перебрался на 13-е место в конференции «Восток» Свой заключительный матч уходящего года хабаровчане проведут 26 декабря во Владивостоке с «Адмиралом». todaykhv.ru