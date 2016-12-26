"СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне в ЧР по бенди, уступив "Енисею"

Красноярский "Енисей" обыграл "СКА-Нефтяник" из Хабаровска в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая воскресенье в Красноярске, завершилась победой хозяев льда со счетом 8:4.

Для лидера чемпионата "СКА-Нефтяника" это поражение стало первым в сезоне за 16 матчей. Хабаровский клуб в ближайшей игре 28 декабря на выезде встретится с "Кузбассом" из Кемерово. "Енисей" в этот же день примет дома "Байкал-Энергию" из Иркутска. Р-Спорт