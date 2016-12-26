Бильярдисты-колясочники сразятся за звание абсолютного чемпиона Хабаровского края

Абсолютного чемпиона Хабаровского края по бильярду среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата определят в дальневосточной столице 26-27 декабря. Участие в состязаниях примут 25 человек. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Федерации бильярдного спорта.

Женщины сыграют в Пул-8 и Пул-9, а мужчины посоревнуются в троеборье: комбинированной, свободной и динамичной пирамидах. При этом, спортсменов-колясочников и участников, которые играют стоя, разведут по разным подгруппам. В финальном этапе они сыграют между собой. За титул абсолютного чемпиона региона спортсмены сразятся впервые — до этого они соревновались среди дальневосточников. В прошлом году победу одержал Михаил Артеменко.

Из-за отсутствия представителей других регионов соревнования не станут менее интересными. Как сообщила руководитель федерации бильярдного спорта Хабаровского края Амина Жололова, встречи будут захватывающими, поскольку местные спортсмены играют на высоком уровне. В мае этого года они выиграли чемпионат России, завоевав весь комплект наград у женщин и две медали у мужчин. Татьяна Каширина, второй стала Эльза Ким, бронзовыми призерами — Ольга Бадеха и Ольга Шаталкина. Сергей Семенов завоевал серебро, а Сергей Ян — бронзу. Соревнования пройдут в Спортивном клубе бильярда (Амурский бульвар, 43). Начало состязаний в 11:00.