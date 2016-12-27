Дубль Крысанова помог "Амуру" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

Хабаровский "Амур" обыграл "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в понедельник во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

Шайбами в составе победителей отметились Антон Крысанов (на 15-й и 50-й минутах) и Игорь Руденков (57), у "Адмирала" отличились Джеймс Райт (8) и Дмитрий Саюстов (56). "Адмирал" в следующем матче 29 декабря сыграет на выезде с китайским "Куньлунем", "Амур" 3 января также в гостях встретится с братиславским "Слованом". Р-Спорт