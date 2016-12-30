Кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счётом 5:7. Накануне команды сыграли вничью 5:5. В турнирной таблице группы «Восток» «Кузбасс» занимает пятое место (11 очков), «СКА-Нефтяник» — первое (49).
Хоккей с мячом. Чемпионат России.
Суперлига «Кузбасс» (Кемерово) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:7 (3:4). Голы: Петровский, 7 (0:1); Игошин 18 (1:1); Фагерстрём, 20 (1:2); Фагерстрём, 23 (1:3); Бондаренко, 34 (1:4); Стасенко, 36 (2:4); Каланчин, 38 (3:4); Петровский, 51 (3:5); Земцов, 65 (4:5); Павенский, 69 (5:5); Шевцов, 81 (5:6); Фагерстрём, 89 (5:7). «Чемпионат»
Предыдущие новости
- "Кузбасс" и "СКА-Нефтяник" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом - 29/12/2016 02:31
- Дубль Крысанова помог "Амуру" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ - 26/12/2016 23:22
- Бильярдисты-колясочники сразятся за звание абсолютного чемпиона Хабаровского края - 26/12/2016 02:30
- "СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне в ЧР по бенди, уступив "Енисею" - 26/12/2016 00:44
- «Амур» по буллитам обыграл «Куньлунь Ред Стар» - 25/12/2016 23:44