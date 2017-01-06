Загребский "Медвешчак" взял верх над хабаровским "Амуром" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей. Встреча, прошедшая в четверг в Загребе, завершилась со счетом волевой победой хозяев со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).
На гол Юрия Назарова (14-я минута) "Медвешчак" ответил шайбами Томислава Заношки (45-я), Александра Болдюка (60-я) и Лукас Лессио (60-я). "Медвешчак" следующий матч проведет 6 января на своем льду с владивостокским "Адмиралом", а "Амур" 12 января дома встретится с минским "Динамо". Р-Спорт
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