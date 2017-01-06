Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил иркутский клуб "Байкал-Энергия" в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев со счетом 14:5. В составе победителей покер сделал Артем Бондаренко.
Следующий матч "СКА-Нефтяник" вновь проведет против "Байкал-Энергии". Игра состоится в Хабаровске 6 января. Р-Спорт
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